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Губернатор Белгородской области рассказал, когда в регионе начнется отопительный сезон

Гладков: отопительный сезон начинается в Белгородской области с 14 октября

Отопительный сезон в Белгородской области начнется с понедельника, 14 октября. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала будут подключены социальные объекты: больницы, детские сады, школы и жилой фонд.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопление в Москве начали включать. По его словам, данная работа будет проводиться поэтапно. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней.

Собянин добавил, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду. К отопительному сезону подготовлены более 74 тысяч объектов, из них 34 тысячи жилых домов.

30 сентября глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что несмотря на наблюдаемое похолодание, в октябре теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья.

В тот же день стало известно, что в социально-значимых объектах нескольких муниципалитетов Московской области начали включать отопление.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о перспективах начала отопительного сезона в Москве.

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