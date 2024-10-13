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В Якутии при аварийной посадке самолета погиб пассажир

МЧС: в Якутии самолет Ан-3 совершил аварийную посадку, один пассажир погиб

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Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

В Олекминском районе Якутии произошла аварийная посадка самолета авиакомпании «Борус», один человек погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в 1,5 км от города Олекминск. На борту находились пять человек: трое членов экипажа и два пассажира. Самолет, совершивший аварийную посадку, — это Ан-3 с бортовым номером RA-05884.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что аварийная посадка произошла около 08:29 по местному времени (02:29 по московскому времени). Предварительно установлено, что причиной инцидента стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В начале октября в московском Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси.

Ранее три российских самолета получили сигналы об угрозе.

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