В Якутии при аварийной посадке самолета погиб пассажир

В Олекминском районе Якутии произошла аварийная посадка самолета авиакомпании «Борус», один человек погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в 1,5 км от города Олекминск. На борту находились пять человек: трое членов экипажа и два пассажира. Самолет, совершивший аварийную посадку, — это Ан-3 с бортовым номером RA-05884.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что аварийная посадка произошла около 08:29 по местному времени (02:29 по московскому времени). Предварительно установлено, что причиной инцидента стала потеря тяги двигателя, что привело к его отказу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В начале октября в московском Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси.

Ранее три российских самолета получили сигналы об угрозе.