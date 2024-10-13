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Верховный суд рассмотрит жалобу Арашукова на пожизненный срок

Жалобу на пожизненный срок экс-сенатору Арашукову рассмотрит Верховный суд

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Илья Питалев/РИА Новости

Верховный суд 23 октября рассмотрит жалобу бывшего сенатор от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на пожизненный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В суд поступила жалоба Арашукова Рауля, Арашукова Рауфа и других осужденных по делу. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», — сообщили в пресс-службе.

27 декабря 2022 года суд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации покушений, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Рауфа Арашукова дважды отправляли в ШИЗО исправительной колонии ИК-6 «Черный дельфин» за нарушения распорядка.

Ранее апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым.

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