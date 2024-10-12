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Mash сообщил о сотнях россиян, отравившихся зефиром из «ВкусВилла»

Mash: сотни россиян сообщили об отравлении зефиром из «ВкусВилла»

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Depositphotos

Сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из «ВкусВилла», сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у полакомившихся десертом заболел живот, началось расстройство желудка и тошнота. При этом некоторые писали, что лекарства не помогали справиться с болью.

«В отзывах на зефир «Классический» люди заявили, что причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя», — отмечается в публикации.

Mash узнал, что двум отравившимся, которые сообщили во «ВкусВилл» о произошедшем, посоветовали обратиться к врачу и заверили, что продают качественную продукцию.

«Газете.Ru» в пресс-службе сети заявили, что продукт прошел все плановые лабораторные проверки на безопасность, но после жалоб зефир отправили на повторные исследования. Там также отметили, что мальтит — это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Информация об этом есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении.

Ранее в Керчи несколько человек отравились, съев готовую продукцию из магазина.

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