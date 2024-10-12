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«ВкусВилл» снял с продажи зефир из-за жалоб на отравление

Россияне массово пожаловались на отравление зефиром из «ВкусВилла»

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KoSvetok/Shutterstock/FOTODOM

Покупатели пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл» — после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались понос и тошнота. Как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе сети, продукт прошел все плановые лабораторные проверки на безопасность, но после жалоб зефир отправили на повторные исследования.

«Во «ВкусВилле» тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая информация во внешних источниках информации не соответствует действительности. Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. За последние четыре месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта. В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении», — заявили в сети.

По данным пресс-службы, зефир «Классический» до продажи прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству.

«Сейчас образцы зефира будут отправлены на внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности. Мы понимаем, что новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите — убрать товар с полок и из доступа к онлайн-заказам», — пояснили в сети.

12 октября Telegram-канал Mash написал, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из «ВкусВилл». В отзывах на продукт люди пояснили, что причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество и другие сахароспирты оказывают слабительное действие.

Один из подписчиков канала заявляет, что после отравления зефиром направила жалобу магазину через приложение, а в ответ получила письмо с советом обратиться за помощью к врачу. При этом в конце письма представители «ВкусВилл» заявили, что продукция — качественная.

Ранее во «ВкусВилле» объяснили, почему в Петербурге шаурма дороже шавермы.

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