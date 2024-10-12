Омбудсмен Таджикистана потребовал от Москальковой контролировать соблюдение прав мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой по поводу нарушения прав и свобод мигрантов. Текст его заявления опубликовала пресс-служба.

Бобозода сообщил, что в Таджикистане узнали из соцсетей и СМИ о проверках легальности документов трудовых мигрантов. Судя по распространяющимся в сети видеороликам, сотрудники правоохранительных органов при этом «применяют запрещенные методы обращения, такие как грубость, избиения и оскорбления в их адрес».

«Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время и в течение многих дней без надлежащих условий хранения и питания, среди них есть сотрудники чиновников, студенты, пожилые люди, женщины и дети», — отмечается в обращении омбудсмена.

От Москальковой он потребовал соблюдения прав граждан республики в РФ и расследования случаев ненадлежащего обращения с мигрантами.

Неделю назад премьер Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России. По его словам, все большее их число сталкивается с трудностями при попытке попасть в РФ. Им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности.

Ранее Таджикистан отказался от матча со сборной России.