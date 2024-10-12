В оперативных службах назвали предварительную причину взрыва на АЗС в Грозном

К взрыву на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном могло привести нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — сказал собеседник агентства.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Речь об АЗС в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Как заявили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту взрыва и пожара на АЗС в Грозном будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном.