После гибели людей при взрыве в Грозном возбудили дело

В Чечне возбудили дело после возгорания на автозаправочной станции в Байсангуровском районе Грозного, сообщает региональное управление СК по региону.

По данным ведомства, в результате произошедшего погибли двое взрослых и двое детей.

«Следственным управлением СК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в СК.

О взрыве на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном стало известно днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны, которая произошла из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности всех виновных во взрыве на автозаправке в Грозном и подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.