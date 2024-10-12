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Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой

Эвакуированным после атаки БПЛА жителям Кубани разрешили вернуться домой

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vk.com/Подслушано Ахтари

Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным после обнаружения фрагмента беспилотника с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры», — сказано в сообщении.

Днем 12 октября стало известно, что после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске был обнаружен фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по устранению и уничтожению устройства. В оперштабе заверили, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, а также в воздушном пространстве Курской и Белгородской областей.

Ранее на Кубани 16 жителей пострадали из-за атаки ВСУ.

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