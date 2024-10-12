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Ликсутов рассказал о росте популярности московских диаметров

Ликсутов: станция Сортировочная D3 стала доступнее для пассажиров

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Департамент транспорта Москвы

Популярность московских диаметров продолжает расти, и жители все чаще выбирают их для ежедневных поездок, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новые транспортные объекты интегрируются в городскую среду таким образом, чтобы жители могли быстро и комфортно до них добираться.

«Обеспечиваем удобную связь жилых кварталов со станциями рельсового каркаса, чтобы еще больше москвичей делали выбор в пользу городского транспорта.

Продолжаем развивать диаметры по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.

В пример Ликсутов привел D3 платформу «Сортировочная», которая раньше была обычной остановкой для пригородных электричек. Прямого пути до станции не было, также как и привлекательной территории возле.

В прошлом году на станции провели ремонт, а недавно облагородили прилегающую территорию.

Теперь на улице Дворникова есть пешеходные дорожки, возле станции есть парковки для автомобилей, самокатов и велосипедов, а пешеходные переходы освещаются ночью.

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