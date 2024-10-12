По факту взрыва на заправке в Грозном возбудят дело

По факту взрыва и пожара на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК России.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа следственного управления СК России по Чеченской Республике», — сообщили там.

В управлении подчеркнули, что в уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О ЧП на автозаправке в Грозном сообщал Telegram-канал Baza. Речь шла об АЗС в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, пожар на автозаправке начался в результате взрыва цистерны с топливом. Десятки местных жителей стояли возле магазинов и смотрели на горящую заправку, а затем она взорвалась — ударной волной отбросило баллоны и постройки.

Telegram-канал Mash сообщил, что последний раз взорвавшуюся автозаправочную станцию «Лидер» в Грозном проверяли три года назад, инспекторы при этом нашли девять грубых нарушений.

Ранее в МЧС рассказали о ходе тушения пожара на автозаправочной станции в Грозном.