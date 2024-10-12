Жилой дом был поврежден при взрыве цистерны в Грозном

В Грозном при взрыве цистерны на автозаправочной станции (АЗС) жилой дом получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также повреждены несколько автомобилей», — говорится в публикации.

По данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие.

О ЧП сообщал Telegram-канал Baza. Речь шла об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, пожар на автозаправке начался в результате взрыва цистерны с топливом.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что десятки местных жителей стояли возле магазинов и смотрели на горящую заправку, а затем она взорвалась — ударной волной отбросило баллоны и постройки.

Ранее в МЧС рассказали о ходе тушения пожара на автозаправочной станции в Грозном.