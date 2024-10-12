Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жилой дом был поврежден при взрыве цистерны в Грозном

ТАСС: угол жилого дома получил повреждения при взрыве цистерны в Грозном

В Грозном при взрыве цистерны на автозаправочной станции (АЗС) жилой дом получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также повреждены несколько автомобилей», — говорится в публикации.

По данным агентства, в результате взрыва есть пострадавшие.

О ЧП сообщал Telegram-канал Baza. Речь шла об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, пожар на автозаправке начался в результате взрыва цистерны с топливом.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что десятки местных жителей стояли возле магазинов и смотрели на горящую заправку, а затем она взорвалась — ударной волной отбросило баллоны и постройки.

Ранее в МЧС рассказали о ходе тушения пожара на автозаправочной станции в Грозном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами