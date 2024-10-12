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В МЧС рассказали о ходе тушения пожара на автозаправочной станции в Грозном

МЧС: в Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Грозном пожарные тушат возгорание на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, специалисты тушат пожар, информация о пострадавших уточняется.

О ЧП сообщал Telegram-канал Baza. Речь шла об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али.

По данным SHOT, пожар на автозаправке начался в результате взрыва цистерны с топливом.

Позже Telegram-канал 112 передал информацию о том, что пожар на автозаправочной станции был локализован. Сообщалось также, что огонь уничтожил всю АЗС, от взрыва цистерну отбросило на несколько метров в сторону. Спасатели проводят разбор завалов.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.

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