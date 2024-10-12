Иран запретил проносить в самолеты пейджеры и рации

В Иране запретили проносить на борт все электронные средства связи, кроме мобильных телефонов. Об этом сообщает в X Организация гражданской авиации страны.

Согласно публикации, пейджеры, рации и подобные им девайсы нельзя брать с собой как в ручной клади, так и в багаже.

4 октября о подобном запрете сообщила авиакомпания Emirates. Ограничения распространяются на все рейсы, вылетающие в Дубай, из Дубая или следующие через него. В случае обнаружения указанные устройства будут конфискованы полицией. Гражданская авиация Ливана тоже запретила пронос раций и пейджеров на борт лайнеров.

Причиной таких шагов стало то, что вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося. 18 сентября в Ливане произошли массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек.

Ранее телефон взорвался в руках у москвича во время подрыва техники в Ливане.