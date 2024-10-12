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Россиянам напомнили, какие продукты обязательно должны быть в рационе

Врач Вялов назвал шесть продуктов, которые обязательно должны быть на столе

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Depositphotos

Для поддержания здоровья организма следует потреблять правильные продукты, которые позволяют улучшить пищеварение. Что следует ввести в рацион, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Одним из важнейших продуктов для улучшения пищеварения эксперт назвал имбирь, который практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие.

«Имбирь помогает улучшить пищеварение, расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику», — объяснил Вялов.

Также врач отметил полезные свойства тимьяна, помогающего стимулировать выделение пищеварительных соков. Эксперт пояснил, что приправа позволяет уменьшить газообразование в кишечнике.

В свою очередь Вялов перечислил полезные свойства кефира и различных йогуртов с пробиотиками. По мнению гастроэнтеролога, они способствуют укреплению «разнообразия микрофлоры кишечника».

Среди прочего врач упомянул овсянку и бананы, которые содержат растворимую клетчатку. Вялов указал, что продукты помогают регулировать воду в кишечнике и способствуют лучшему перевариванию.

До этого диетолог Елена Колотилкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что растение Иван-чай содержит витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку. Напиток из него помогает укрепить иммунную систему, а также улучшает пищеварение.

Ранее врач назвала два овоща, важных для профилактики рака.

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