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В городе Лысьва Пермского края ликвидируют крупную аварию на водопроводе

Махонин: в городе Лысьва Пермского края без воды остались более 1500 домов

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Depositphotos

В результате коммунальной аварии в городе Лысьва Пермского края без водоснабжения остались 60 многоквартирных и около полутора тысяч частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, утечка произошла на магистральном водопроводе, в результате чего «без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского». От водоснабжения отключены 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четыре социально значимых объекта, включая школу и детский сад. Ведутся ремонтные работы, власти организовали подвоз воды. Отопление не отключали. Горячая вода будет подана в дома после полной загрузки системы.

5 октября в МЧС назвали основную версию причины пожара на нефтебазе в Пермском крае. Специалисты считают, что к возгоранию привела неисправность электрооборудования или электропроводки. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что двор в Новосибирске затопило кипятком из-за прорыва трубы.

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