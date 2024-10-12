Ученики школы Екатеринбурга обратились за медпомощью из-за рвоты

Около 20 детей обратились за медпомощью из-за недомогания и рвоты в школе Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, жалобы на ухудшение состояния поступили от учеников школы №79.

Уточняется, что сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора организовали проверку.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», — говорится в публикации.

Утром 12 октября СК России сообщил, что в Елизовском районе Камчатского края 11 учеников общеобразовательной школы госпитализированы с признаками отравления. Детям потребовалась медицинская помощь. У всех пострадавших предварительно диагностированы признаки кишечной инфекции.

По информации ТАСС, среди заболевших ученики 1, 7, 8 и 9 классов, в учреждении отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

Ранее начальную школу закрыли из-за таинственного отравления более 60 учеников за три дня.