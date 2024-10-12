Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученики школы Екатеринбурга обратились за медпомощью из-за рвоты

Около 20 учеников школы Екатеринбурга обратились за медпомощью из-за рвоты

close
Shutterstock

Около 20 детей обратились за медпомощью из-за недомогания и рвоты в школе Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, жалобы на ухудшение состояния поступили от учеников школы №79.

Уточняется, что сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора организовали проверку.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе», — говорится в публикации.

Утром 12 октября СК России сообщил, что в Елизовском районе Камчатского края 11 учеников общеобразовательной школы госпитализированы с признаками отравления. Детям потребовалась медицинская помощь. У всех пострадавших предварительно диагностированы признаки кишечной инфекции.

По информации ТАСС, среди заболевших ученики 1, 7, 8 и 9 классов, в учреждении отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

Ранее начальную школу закрыли из-за таинственного отравления более 60 учеников за три дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами