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Лидер «Океана Эльзы» Вакарчук не стал комментировать мобилизацию зрителей на концерте

Вакарчук не стал комментировать мобилизационный рейд на концерте «Океана Эльзы»

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук ушел от ответа на вопрос о своем отношении к рейду военкомов перед концертом музыкального коллектива в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Вакарчук отметил, что группа отмечает 30-й день рождения и он надеется, что «вы нас тоже поздравляете».

«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник», — сказал Вакарчук.

12 октября стало известно, что накануне вечером около пятидесяти сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) устроили облаву на мужчин перед концертом «Океана Эльзы» во Дворце спорта в Киеве и во время него. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!»

После таких новостей украинцы стали массово избавляться от билетов на выступления «Океана Эльзы». По данным агентства УНИАН, в соцсетях появились сообщения о продаже билетов со скидкой в 50%.

«Океан Эльзы» — одна из наиболее известных рок-групп Украины. Создана в 1994 году во Львове.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Украины военкомы провели силовые мобилизационные рейды.

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