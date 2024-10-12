Пьяный россиянин напал на сожительницу и избил ее табуретом

В Кандалакшском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью, мужчина напал на свою сожительницу. Об этом сообщает УМВД региона.

В медицинское учреждение была доставлена 40-летняя женщина с переломами ребер и многочисленными ушибами. Пациентка рассказала врачам, что подверглась нападению со стороны своего сожителя.

Пьяный мужчина поссорился с пострадавшей, схватил на кухне деревянный табурет и избил им женщину. Подозреваемый в нападении был задержан по месту жительства. Известно, что северянин ранее не имел проблем с законом. В ходе допроса он признался, что в момент конфликта потерял над собой контроль и избил сожительницу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина может получить до пяти лет колонии.

До этого сообщалось, что житель Якутска почти полгода преследовал бывшую сожительницу из-за спора о квартире. Женщина несколько раз обращалась с заявлениями в полицию, но пока никаких мер предпринято не было. В один из дней агрессор ворвался к бывшей сожительнице на работу и жестоко избил ее.

Ранее ульяновец избил знакомую и столкнул ее с лестницы.