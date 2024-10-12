В Пскове мужчину госпитализировали в критическом состоянии после падения с моста

В Пскове молодой мужчина упал с парапета Ольгинского моста, мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Инцидент произошел на Рижском проспекте в Пскове, 31-летний мужчина с приятелями отмечал встречу выпускников. В какой-то момент нетрезвый россиянин упал с парапета.

Пострадавший выжил, он госпитализирован в медицинское учреждение в критическом состоянии, за его жизнь борются медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что спасатели выловили из реки москвичку, которая решила искупаться ночью. Инцидент произошел на Крымском мосту в Москве. По данным источника, прохожие обратили внимание на женщину, которая сидела на мосту в белье и плакала. Люди подбежали к ней, но, несмотря на усилия очевидцев, россиянка оказалась в воде. Позже на место приехали сотрудники МЧС, которые доставили пострадавшую на берег. Выяснилось, что перед произошедшим у нее было плохое настроение. Женщина выпила на работе и решила «немножко искупаться».

Ранее в Петербурге легковушка без водителя скатилась в Неву.