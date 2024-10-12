Момент нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии попал на видео

Момент нападения на машину замначальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, как преступники подъезжают к белой машине на автомобиле ВАЗ-2115. Сначала они обстреляли внедорожник замначальника центра «Э» на ходу, после чего один из них вышел из салона и сделал контрольные выстрелы в раненых.

По данным Следственного комитета (СК) России, вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица несколько раз выстрелили в другую машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД в Ингушетии. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на источник, на сотрудников центра «Э» могли напасть члены организованного преступного сообщества баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ).

Ранее в Ингушетии назвали нападение на полицейских бесчеловечным актом.