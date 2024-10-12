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В Ингушетии назвали нападение на полицейских бесчеловечным актом

Глава Ингушетии назвал нападение на полицейских подрывом безопасности в регионе

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vilma3000/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженное нападение на сотрудников полиции Ингушетии является бесчеловечным актом, который прежде всего направлен против правоохранительной системы, а также против стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

«Вчера ночью злоумышленники совершили нападение на автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица», — написал он.

Калиматов добавил, что трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, несовместимые с жизнью. По словам главы республики, «этот бесчеловечный акт направлен против стабильности и безопасности в регионе».

Среди прочего глава Ингушетии отметил, что правоохранительные органы республики делают все возможное, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД на трассе «Кавказ». Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял под контроль расследование дела о нападении на полицейских. Он также выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В настоящее время проводятся активные поиски нападавших.

Ранее сообщалось, что на полицейских в Ингушетии могли напасть сектанты.

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