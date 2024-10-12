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В Петербурге трехлетний ребенок проглотил магниты, спасти его не удалось

РЕН ТВ: в Петербурге трехлетний ребенок проглотил магниты

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Павел Лисицын/РИА Новости

Петербургские медики почти неделю боролись за жизнь ребенка, который проглотил магниты, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несовершеннолетнему стало плохо вечером 4 октября, родители обратились за экстренной медицинской помощью. Мальчик был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи обнаружили в желудке пациента магниты, из-за которых он получил множественные внутренние травмы.

Шесть дней медики боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Рязани врачи спасли девочку, проглотившую 37 магнитов. Родительница привезла ребенка достаточно поздно, когда заметила пропажу значительной части магнитной головоломки. Дошкольнице пришлось удалять инородные предметы хирургическим путем.

Ранее в Саратовской области ребенок проглотил деталь от шуруповерта и попал в больницу.

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