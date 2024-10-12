В Петербурге трехлетний ребенок проглотил магниты, спасти его не удалось

Петербургские медики почти неделю боролись за жизнь ребенка, который проглотил магниты, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несовершеннолетнему стало плохо вечером 4 октября, родители обратились за экстренной медицинской помощью. Мальчик был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи обнаружили в желудке пациента магниты, из-за которых он получил множественные внутренние травмы.

Шесть дней медики боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Рязани врачи спасли девочку, проглотившую 37 магнитов. Родительница привезла ребенка достаточно поздно, когда заметила пропажу значительной части магнитной головоломки. Дошкольнице пришлось удалять инородные предметы хирургическим путем.

Ранее в Саратовской области ребенок проглотил деталь от шуруповерта и попал в больницу.