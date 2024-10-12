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В Ровеньках потушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА

Сотрудники МЧС потушили пожар в Ровеньках, произошедший из-за атаки БПЛА

В Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) прошедшей ночью произошел пожар, который был вызван атакой беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило МЧС ЛНР в своем Telegram-канале.

Ведомство отметило, что на место возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые успешно ликвидировали пожар.

«Произошло загорание емкости с топливом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар», — говорится в публикации.

На месте работали пять единиц техники и 28 специалистов.

11 октября РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что огонь на нефтебазе в Феодосии потушили внутри четырех резервуаров с топливом.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб, а в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

Причина возгорания не уточнялась. По данным Telegram-канала SHOT, перед началом пожара местные жители слышали серию взрывов.

К утру 8 октября площадь возгорания увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров. Тогда на инфраструктурном объекте горели три резервуара, заполненные нефтепродуктами. Позднее загорелся и четвертый резервуар. Из-за пожара эвакуировали свыше тысячи человек.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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