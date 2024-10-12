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Суд Москвы вернул в прокуратуру дело на Дудя из-за недочетов

Суд вернул в прокуратуру дело на Дудя за интервью с Лебедевым из-за недочетов

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Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру административное дело на блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), которое завели из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дело было возбуждено 27 сентября текущего года.

Дело возвращено в прокуратуру для устранения выявленных недостатков.

12 октября стало известно, что прокуратура привлекла к административной ответственности Дудя, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах.

8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Министерство юстиции РФ внесло Дудя в соответствующий реестр в апреле 2022 года.

В сентябре Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента.

Ранее Юрия Дудя сравнили с советским журналистом Урмасом Оттом.

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