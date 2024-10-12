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В Камчатском крае начали проверку в связи с отравлением 11 школьников

СК РФ: следователи проводят проверку на фоне отравления 11 школьников в Елизово

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Следователи начали проверку по факту госпитализации 11 школьников с симптомами острой кишечной инфекции в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

В заявлении уточняется, что заболевшие дети являются учениками одной из общеобразовательных школ в городе Елизово.

«Организована процессуальная проверка обстоятельств заболевания детей острой кишечной инфекцией. <...> По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города <...>, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время специалисты выясняют детали произошедшего. По итогам проверки следователи примут необходимые решения, руководствуясь требованиями уголовно-процессуального законодательства.

26 сентября несколько человек из детского лагеря «Спутник», расположенного в Тамбовской области, увезли в больницу с признаками кишечной инфекции. По информации РЕН ТВ, всего медицинская помощь понадобилась 14 гражданам. При этом состояние двоих из них оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее в Республике Карелия более 100 человек отравились шавермой.

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