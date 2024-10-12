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В Ленобласти иностранец надругался над школьницей, гостившей у подруги

«78.ru»: в Ленобласти иностранец надругался над школьницей, гостившей у подруги

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Pixabay

В Киришском районе Ленинградской области иностранец задержан по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась опекун 13-летней девочки. Женщина сообщила, что девочка-подросток пришла в гости к подруге в Киришах, где над ней надругался приезжий из Средней Азии.

Мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Свердловской области мужчину будут судить за изнасилование 20-летней давности. Инцидент произошел в одном из сел Белоярского района в 2003 году. На тот момент 28-летний мужчина приехал в гости к родственникам и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. На тот момент собрать доказательства и привлечь его к ответственности не удалось, спустя 20 лет он сознался в содеянном.

Ранее юношу задержали за изнасилование 11-летней девочки в подъезде дома в Ленобласти.

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