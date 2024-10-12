Житель Удмуртии 11 лет насиловал дочь и падчерицу

Житель Якшур-Бодьинского района осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Мужчина 11 лет насиловал дочь и падчерицу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Удмуртия.

Как удалось установить и доказать следствию, с 2009 по 2020 год обвиняемый регулярно подвергал сексуальному насилию собственную дочь и падчерицу. На момент совершения первого преступления обе девочки были несовершеннолетними.

В отношении жителя Удмуртии было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования он не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Крыму мужчину осудили за изнасилование дочери родственника. Отец пострадавшей попросил родственника переехать к ним, чтобы помогать по хозяйству. По версии следствия, в период с сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин неоднократно насиловал ребенка. В результате школьница забеременела. В отношении родственника семьи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Суд признал фигуранта разбирательств виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Бразилии отец насиловал дочерей и держал их в плену 20 лет.