Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Удмуртии 11 лет насиловал дочь и падчерицу

В Удмуртии мужчина получил 13 лет колонии за насилие над дочерью и падчерицей

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Якшур-Бодьинского района осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Мужчина 11 лет насиловал дочь и падчерицу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики Удмуртия.

Как удалось установить и доказать следствию, с 2009 по 2020 год обвиняемый регулярно подвергал сексуальному насилию собственную дочь и падчерицу. На момент совершения первого преступления обе девочки были несовершеннолетними.

В отношении жителя Удмуртии было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования он не признал своей вины. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Крыму мужчину осудили за изнасилование дочери родственника. Отец пострадавшей попросил родственника переехать к ним, чтобы помогать по хозяйству. По версии следствия, в период с сентября 2023 по июнь 2024 года россиянин неоднократно насиловал ребенка. В результате школьница забеременела. В отношении родственника семьи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Суд признал фигуранта разбирательств виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Бразилии отец насиловал дочерей и держал их в плену 20 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами