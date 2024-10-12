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При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб человек

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области погиб человек, 11 пострадали

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины 11 октября погиб один человек, 11 получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким», — сказал он.

Также Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Устинка. В результате произошедшего пострадали трое мирных жителей. Они были госпитализированы.

В ночь на 12 октября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали два района Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани упавшие обломки беспилотника повредили крыши домов, а в Приморско-Ахтарске был поврежден автомобиль, в одном из домов выбило стекла. Местные жители при атаках не пострадали, их имущество помогут восстановить главы муниципалитетов.

Ранее украинский дрон назвали способным обходить ПВО и РЭБ.

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