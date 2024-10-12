На Камчатке дети массово отравились в школе

В Елизовском районе Камчатского края 11 учеников общеобразовательной школы госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В Елизово следователи устанавливают обстоятельства госпитализации 11 несовершеннолетних, ученики одной из школ почувствовали себя плохо. Детям потребовалась медицинская помощь. У всех пострадавших предварительно диагностированы признаки кишечной инфекции.

По данным ТАСС, среди заболевших ученики 1, 7, 8 и 9 классов, в образовательном учреждении отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Чите десять школьников отравились обедом на Вахте памяти. Всего от школы в мероприятии участвовал 31 ребенок, в результате помощь медиков понадобилась десяти из них. Учащиеся ели макароны с мясом и соленым огурцом. По данным источника, продукты пахли керосином. После приема пищи у пострадавших началась тошнота и рвота. Медики оперативно оказали помощь детям, после чего пациентов отпустили домой.

Ранее начальную школу закрыли из-за таинственного отравления более 60 учеников за три дня.