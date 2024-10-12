Адвокат Лазаревой рассказал, признает ли она вину по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявленная в международный розыск, не признает свою вину по делу об оправдании терроризма. Об этом заявил ее адвокат Леонид Соловьев, пишет РИА Новости.

«Нет, — сказал он, — вину не признает».

В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им. В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. По последним данным, телеведущая постоянно проживает в Испании.

В ночь на 17 сентября стало известно, что Лазарева обжаловала в суде статус иноагента и получила отказ. Отмечалось, что она считает невозможным вести деятельность из-за статуса иноагента.

Позже Лазареву объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

Ранее Татьяна Лазарева пошутила, что стала «уголовником».