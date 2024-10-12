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Иностранец рассказал, как Херсонская область преображается в составе РФ

Приехавший в Херсонскую область серб рассказал, как меняется регион в составе РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Переехавший в Херсонскую область гражданин Сербии Драган Милошевич рассказал, как регион преображается в составе РФ. Его слова передает РИА Новости.

По словам Милошевича, он проживал в Херсоне вместе с женой. Позже иностранец перебрался в поселок Каланчак, где устроился в местную администрацию.

Он уточнил, что регион начал преображаться с 2022 года.

«Посмотрите, сколько Россия здесь сейчас налаживает. В нашем городе сейчас три детские площадки сделали, парк делается. Давайте по-другому еще: зарплаты у людей стали больше, у пенсионеров выплаты, соцвыплаты — тоже становятся побольше. По этому вопросу я ничего плохого не могу сказать, только в лучшую сторону все продвигается», — поделился Миолшевич.

Он добавил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году его жена задавалась вопросом, почему так же не случилось с Херсонской областью.

До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что газораспределительная станция повреждена в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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