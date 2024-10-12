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В Литве украинца оштрафовали за перевозку нелегалов

ТАСС: в Литве оштрафован украинец за перевозку группы нелегалов

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Радвилишкская судебная палата Шяуляйского участкового суда оштрафовала гражданина Украины за перевозку группы нелегалов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд вынес приговор без проведения заседания. На подсудимого наложен штраф, также суд постановил конфисковать его автомобиль.

Следствие считает, что украинец на автомобиле должен был доставить из Риги в Польшу группу нелегалов, среди которых были граждане Сирии и Ирана, включая одного несовершеннолетнего, двух мужчин и трех женщин.

В июле краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно участника СВО Артура Сидорчука, который незаконно ввозил в Россию иностранцев с Ближнего Востока.

Летом 2022 года вместе с гражданином Египта и другими людьми Сидорчук организовал незаконную миграцию граждан Сирии на территорию Кубани. За денежное вознаграждение военнослужащий приезжал в назначенное время в миграционное управление полиции и подписывал документы для сирийцев.

Ранее Словакия начала борьбу с нелегальной миграцией с Украины.

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