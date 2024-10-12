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Суд отправил мужчину под арест за публичное самоудовлетворение

Суд в Москве направил в СИЗО мужчину, который удовлетворял себя на публике

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Таганский суд Москвы направил в СИЗО мужчину, который удовлетворял себя на публике при помощи постороннего предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Газизуллин Айрат Нафисович, находясь в общественном месте, занимался самоудовлетворением с использованием фаллического предмета, тем самым выражал явное неуважение к обществу, на замечания граждан не реагировал», — указано в решении суда.

Сам Газизуллин, как сообщили в суде, не стал отрицать свою вину, самостоятельно прибыл в суд и был отправлен под арест. Вина Газизуллина также подтверждается протоколом, рапортами сотрудников полиции и фотоматериалами.

За свое асоциальное поведение Газизуллин получил 15 суток ареста.

До этого актрисы взрослого жанра рассказали о самых диких прихотях своих фанатов.

Причудливых жанров очень много. Из описания всех наверняка получится многотомная энциклопедия. В одних видео связанных женщин до истерики щекочут, в других — участникам в рот стряхивают пепел от сигарет, в третьих — люди восторгаются взрослыми пациентами в подгузниках.

Ранее суд лишил прав россиянина, сын которого одевался в женское и просил называть его Дашей.

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