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При пожаре в многоквартирном доме Нефтеюганска эвакуировали десятки жильцов

МЧС: в Нефтеюганске загорелись квартира и кровля жилого дома

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Shutterstock

В Ханты-Мансийском автономном округе загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пожар произошел в городе Нефтеюганске, где на втором этаже загорелись квартира и кровля на площади в 720 кв. м.

«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — заявили в МЧС.

Там уточнили, что для жителей дома организовали пункт временного размещения. К тушению огня привлечены 25 пожарных и восемь единиц техники, открытое горение уже удалось ликвидировать.

В ночь на 12 октября возгорание произошло на 22 этаже в здании на Ивановской улице на севере Москвы. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В 00:12 пожар был локализован, а спустя 20 минут потушен полностью.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.

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