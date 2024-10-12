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Минздрав ответил на предложение депутата Хамзаева по алкоголю

Минздрав России рассматривает увеличение возрастного порога продажи алкоголя

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Минздрав России занимается проработкой возможного увеличения возрастного порога при продаже алкогольной продукции. Об этом говорится в письме ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, который предложил поднять возрастной порог продажи спиртных напитков до 21 года, пишет РИА Новости.

В ответе ведомства парламентарию говорится о том, что уже имеется проект мероприятий, направленных на реализацию Концепции сокращения потребления алкоголя в РФ до 2030 года. В проект входит проработка возможности повышения возрастного порога продажи крепкой алкогольной продукции, пояснили в Минздраве.

Сейчас заканчиваются регламентные процедуры для утверждения плана, добавили в ведомстве.

Хамзаев заявлял, что депутаты Госдумы подготовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года. По его мнению, такаяя мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики». Он добавил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку ограничений.

Ранее стала известна причина роста цен на водку в России.

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