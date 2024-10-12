Россиянам рассказали, какой тип батарей греет лучше всего

Выбор подходящего типа батарей для отопления — задача не из легких. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», какие факторы влияют на эффективность обогрева и как выбрать оптимальный вариант, чтобы зимой дома было уютно и тепло.

«Для начала нужно определиться, по каким критериям мы сравниваем радиаторы. Основных факторов три: это теплоемкость, теплопроводность и коррозионная стойкость. Многие часто путают между собой два первых фактора, однако разница принципиально важна. Теплоемкость — это способность сохранять тепло. Чем выше показатель, тем дольше радиатор нагревается и остывает. А теплопроводность — это то, с какой скоростью металл отдает тепло воздуху в помещении. Высокая теплопроводность означает, что радиатор выполнен из материала, который быстро остывает», — объяснил он.

Традиционные чугунные радиаторы — нестареющая классика, знаменитая своей прочностью, долговечностью и массивностью. Однако при своей неубиваемости эти радиаторы медленно нагреваются и остывают, и при большом весе крепить их необходимо только на несущие стены.

Стальные панельные радиаторы куда более современные и компактные. Нагрев у них происходит быстрее и гораздо лучше показатели теплоотдачи. Использовать их лучше всего там, где вы уверены в качестве теплоносителя. Эти радиаторы очень чувствительны к гидроударам и могут ржаветь, если среда теплоносителя слишком агрессивная. Также эти радиаторы очень шумные, опять же по причине коррозии: агрессивный теплоноситель «разъедает» внутренние стенки радиатора и потом гоняет по трубам взвесь из частиц ржавчины и мусора, не давая вам спокойно спать.

«Алюминиевые радиаторы самые дешевые и имеют самую высокую теплоотдачу, но имеют те же слабости, что и стальные — низкую устойчивость к коррозии и беззащитность перед сильными перепадами давления в системе.

Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы. Они сочетают в себе прочность чугуна и быстрое нагревание стали. Из перечисленных вариантов это самый дорогой и требующий особой установки, но затраты с лихвой окупаются отличными характеристиками», — отметил эксперт.

Очень важны конструктивные особенности радиатора. Чем больше площадь поверхности радиатора, тем лучше происходит теплоотдача. Ребристые радиаторы по теплоотдаче будут гораздо лучше гладких, так как имеют больше плоскостей соприкосновения с воздушной средой. Играет роль и расположение на стене: батареи эффективно прогревают воздух в помещении при горизонтальном расположении, так как воздух постепенно поднимается снизу вверх.

«Наиболее теплыми будут широкие ребристые радиаторы с высоким рабочим давлением. Для хорошо утепленных помещений подойдут алюминиевые или стальные, для комнат, где теплоизоляция плохая, лучше выбрать чугунные или биметаллические», — резюмировал Васильев.

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