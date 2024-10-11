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Трое сотрудников центра «Э» погибли при стрельбе в Ингушетии

Baza: в Ингушетии при столкновении с неизвестными погибли трое сотрудников центра «Э»

Трое сотрудников центра «Э» погибли в результате стрельбы на федеральной трассе в Ингушетии, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, целью открывших огонь злоумышленников был замглавы центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Ранее он замещал бывшего главу ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, которого убили в Москве в ноябре 2019 года.

«При нападении на авто с полицейскими погибли три сотрудника Центра «Э» по фамилии Аушевы, охранявшие Хамхоева», — говорится в сообщении канала.

При этом сам Хамхоев не пострадал. Покушение на него стало пятым, в двух предыдущих он получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавших.

Неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находились сотрудники центра «Э», вечером 11 октября. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, это произошло на автодороге на въезде в Магас.

Ранее в Кузбассе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из окна машины.

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