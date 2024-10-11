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Синоптик предсказал значительное потепление на юге России

Вильфанд: на юге России произойдет взрыв тепла

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Во второй половине октября в южных регионах России произойдет потепление, однако в конце следующей недели температура понизится до 18-20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас на юге страны столбики термометров находятся на отметке 23-25 градусов. На выходных температура останется такой же, но добавятся осадки.

«Только в середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться, <…> будет 18-20 градусов. Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23-25 градусов, температура воды — 21», — сказал синоптик.

До этого глава Гидрометцентра России отмечал, что понижение температуры до +5-10°C днем начнется в Москве с воскресенья, и такая погода будет соответствовать нормам середины октября.

Накануне сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. Осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров. Причиной тому стала положительная температура воздуха.

Ранее синоптик рассказала, каких регионов России может достичь ураган «Милтон».

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