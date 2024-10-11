Девять человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

Девять человек ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил он.

Днем 11 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили десять беспилотников ВСУ в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, еще два беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области.

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