Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девять человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

Гладков: девять человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

close
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Девять человек ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил он.

Днем 11 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили десять беспилотников ВСУ в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, еще два беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами