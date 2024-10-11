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В Нидерландах выявили первый случай заражения блютангом

В Нидерландах обнаружили первые случаи заражения новым вирусом блютанг

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Global Look Press

Первые случаи заражения новым вирусом блютанг зафиксировали на этой неделе в Нидерландах. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы королевства, передает РИА Новости.

Вирус обнаружили у овцы, а также у коровы и ее теленка на двух разных фермах в нидерландской провинции Утрехт. Речь идет о блютанге серотипа 12.

«Этот серотип ранее не встречался в Нидерландах, но распространен в других странах за пределами Европы», — уточнили в министерстве.

Вакцины от данной разновидности вируса пока не существует.

Блютанг — вирусное заболевание жвачных животных, которое также называют катаральной лихорадкой или «синим языком». Болезнь характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, отеком лицевой части головы, поражением конечностей, а также изменениями скелетной мускулатуры.

Ранее названы способы передачи лихорадки Марбург.

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