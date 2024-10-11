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Женщина стала полицейским, чтобы спустя 25 лет арестовать стрелявшего в ее отца

OC: бразильянка стала полицейским и 25 лет спустя арестовала стрелявшего в ее отца

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Police Department

Женщина из Бразилии стала полицейской, чтобы спустя 25 лет лично арестовать мужчину, стрелявшего в ее отца, пишет Oddity Central.

Жизлейн Силва де Деус сумела арестовать беглого преступника Раймундо Алвеса Гомеша, который 25 лет назад стрелял в ее отца. Врачам тогда так и не удалось спасти мужчину, а дочь поклялась отомстить за него.

В 2022 году бразильянка решила кардинально изменить жизнь и стала полицейским. Гомеш же был осуждён на 12 лет, но продолжал оставаться на свободе из-за отсутствия ареста. Жизлейн смогла выследить преступника и арестовать его на собственной ферме.

«Я сообщила о своём статусе и о том, что именно я выписала ордер на арест», — рассказала де Деус.

По словам женщины, ее семья ощутила прилив спокойствия и справедливости после стольких лет ожидания. Жизлейн призналась, что плакала от облегчения после 25 лет переживаний.

Ранее в Бразилии отец отец насиловал дочерей и держал их в плену 20 лет.

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