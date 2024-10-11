Уралец загремел в колонию, распылив участковому в лицо баллончик

Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно материалам дела, 22 февраля 2024 года участковый прибыл в дом по вызову о нарушении тишины в квартире на Аральской улице. Он постучался в дверь нарушителю и призвал его к закону. В ответ мужчина обматерил полицейского, начал хватать его за форму, а затем распылил в него газовый баллончик. На этом дебошир не остановился. Когда его доставили в отделение полиции, он ударил участкового ногой по голове.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Чите пьяная женщина напала на полицейских со штыковой лопатой.