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Названы скрытые причины ухудшения зрения у детей

Врач Арсютов: детская близорукость может быть связана с проблемами ЖКТ

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Shutterstock

Ухудшение зрения у детей не всегда связано с гаджетами или учебой. Об этом в интервью kp.ru сообщил руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов. По его словам, развитие близорукости (миопии) может быть вызвано заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта.

«Также в ухудшение зрения вносят вклад заболевания верхних дыхательных путей, например, хронические тонзиллиты (ангины), гормональные нарушения и детское ожирение. Огромную роль в развитии болезней глаз играет осанка. У детей с миопией чаще выявляют изменения в позвонках шейного отдела», — отметил специалист.

Поэтому очень важно с малых лет приобщать ребенка к здоровому образу жизни, правильному питанию и физическим нагрузкам, подчеркнул Арсютов.

Врач также перечислил правила, которые помогут снизить риск ухудшения зрения у детей.

По его словам, стоит снизить нагрузку на глаза, делая перерывы при использовании гаджетов и чтении учебников каждые 25-30 минут. Во время паузы специалист рекомендует смотреть вдаль или на удаленные предметы. Расстояние от глаз до рабочего стола при выполнении работ должно быть не менее длины локтя (в среднем 30-35 см), чтобы снизить риск формирования близорукости.

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