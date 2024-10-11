Россиянку будут судить за избиение продавщицы детским горшком и нападение на полицейского

Во Владимире перед судом предстанет дебоширка, которая избила продавщицу детским горшком, а потом напала на полицейского. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следователи завершили расследование уголовного дела по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

По версии следствия, инцидент произошел 5 марта, сообщает kp.ru. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов в магазин на улице Гагарина. Причиной их визита стала дебоширка, которая напала на продавщицу и избила ее детским горшком, принесенным с собой. После этого она бросила горшок в одного из полицейских, а затем ударила его телефоном по голове — мужчина получил черепно-мозговую травму. Позже, уже в дежурной части, она расцарапала стражу порядка лицо.

Ранее под Псковом собрались судить женщину, отбивавшуюся от полицейских ножом, топором и вилами.