На Эвересте нашли останки альпиниста, который пропал 100 лет назад

На склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Об этом сообщает National Geographic.

Сто лет назад он и Джордж Мэллори начали восхождение на гору. Мэллори до этого дважды покорял вершину, а Ирвин решил сделать это впервые. 6 июня 1924 года они покинули лагерь на отметке 8 170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины. Что именно случилось с ними, до сих пор неизвестно.

В октябре текущего года на Центральном леднике Ронгбук был обнаружен фрагмент ноги в ботинке. Личность была установлена благодаря носку, на котором вышито имя «Э.К. Ирвин».

11 октября сообщалось, что 18-летний непальский шерп Нима Ринджи стал самым молодым в истории альпинизма покорителем высочайших вершин мира. 9 октября он вместе с напарником поднялся на вершину горы Шишабангма в центральных Гималаях. Таким образом, Ринджи совершил восхождения на все 14 восьмитысячников, включая Эверест и К2.

Достижение Нимы подтвердила Ассоциация альпинизма Непала. Он официально признан самым молодым из всех покоривших восьмитысячники альпинистов.

Нима начал восхождения на восьмитысячники всего два года назад.

Альпинистов, покоривших все вершины высотой свыше восьми километров, в мире всего несколько десятков. Первым этого добился легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер. Покорение

Ранее мужчина покорил Эверест, не выходя из дома, и установил рекорд.