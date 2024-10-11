Напавшего на охранника московской электрички мужчину отправили в колонию

Жуковский городской суд Московской области признал виновным мужчину, который напал с канцелярским ножом на охранника электрички. Ему вменяли покушение на тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года злоумышленник, находясь в вагоне электрички Москва — Раменское, вступил в конфликт с охранником, который закончился нападением. В результате агрессор ударил потерпевшего в висок и в спину канцелярским ножом. Его действия были пресечены вызванным в электричку нарядом полиции. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, его удалось спасти.

Подсудимый свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

Тем не менее суд признал мужчину виновным, назначив ему девять лет лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в новосибирской электричке конфликт учительницы и пассажира закончился дракой.