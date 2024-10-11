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В Ингушетии прокомментировали призыв в соцсетях брить чеченцев за слова Кадырова о мести

Власти Ингушетии назвали провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в своем Telegram-канале возложило на иностранные спецслужбы ответственность за призыв в соцсетях останавливать автомобили чеченцев, въезжающих на территорию республики, и брить их за слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести по отношению к сенатору и двум депутатам Госдумы.

По данным ведомства, в мессенджерах и социальных сетях распространились призывы к жителям Ингушетии останавливать автомобили с номерами Чечни и наказывать чеченцев. Министерство опубликовало скриншот такого сообщения.

«Надо срочно собраться всем братьям и показать кадыровцам, что нельзя нас оскорблять. Для этого сегодня после обеденного намаза встречаемся на ФАД «Кавказ», где создадим группы из братьев, будем останавливать машины с номерами 95-го региона <...> и будем брить», — отмечается в сообщении.

Глава министерства Руслан Мизиев призвал жителей Ингушетии не поддаваться на провокации иностранных спецслужб, которые пытаются организовать беспорядки в республике и дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

Также видеообращения с просьбой к жителям не реагировать на провокации записали общественные деятели, чиновники и представители духовенства Ингушетии.

Накануне Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.

Ранее этнограф объяснила обычай кровной мести после угроз Кадырова.

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