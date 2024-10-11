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«Довели до дистрофии»: житель Новосибирска обвинил сотрудников рехаба в издевательствах

«КП»: житель Новосибирска обвинил сотрудников наркодиспансера в издевательствах

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Depositphotos

Житель Новосибирска обвинил сотрудников реабилитационного центра в похищении и издевательствах. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам 55-летнего Евгения Ч., неизвестные проникли к нему домой в ноябре 2021 года и насильно увезли его в частный наркодиспансер в Колыванском районе. Позднее выяснилось, что они сделали это по распоряжению матери мужчины. В разговоре с журналистами 80-летняя женщина пожаловалась на давние проблемы у ее сына с алкоголем и призналась, что уже давно не общается с ним. Пенсионерка говорит, что Евгений стал выпивать еще в 16 лет и из-за регулярных запоев так и не нашел стабильного заработка.

«Я всю жизнь тащила его на своем горбу. Пошел такой дурной в отца, работать не может, знает только слово «Дай». Он психически больной человек, и сколько раз мы его пытались отправить на медосвидетельствование — он не хочет проходить!» — пожаловалась Раиса Ивановна.

Однако Евгений утверждает, что в реабилитационный центр его забрали уже после того, как он бросил пить. Таким образом пожилая мать и тетка, говорит мужчина, специально выселили его из квартиры, чтобы продать ее другим людям. Из-за суровых условий содержания в рехабе он при росте 188 см стал весить 48 кг.

«Нас там заставили подписать документы о добровольном нахождении. В тот момент там было 50 человек, инвалиды и пенсионеры. Нас загоняли в домик с деревянными нарами, с решетками на окнах, закрывали снаружи. В «классе» находились по 12-14 человек. Там всем орудуют наркоманы. Телефоны, паспорта у нас забирали, хотя не имели права. Меня под угрозой жизни продержали на деревянных нарах буквально в плену — мне двигаться свободно надо, а не сидеть по 12 часов на диване под конвоем. За год и месяц меня довели до дистрофии», — отмечает новосибирец.

В середине декабря 2022 года мужчина прошел медкомиссию, чтобы доказать, что над ним издевались, и написал заявление в полицию, а затем обратился в СК вместе с другими пациентами с похожей историей. Комментировать ее в наркодиспансере отказались. К настоящему времени следователи возбудили дело о незаконном лишении свободы. Расследование продолжается.

Ранее лечившаяся от алкоголизма россиянка сожгла рехаб, где ее не смогли избавить от зависимости.

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