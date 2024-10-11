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РОЦИТ предложил доработать законопроект о регистрации владельцев каналов в РКН

В РОЦИТ предложили создать преференции для добросовестных владельцев каналов

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Depositphotos

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) направил рекомендации по доработке законодательства, касающегося нового порядка регистрации владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с более 10 тыс. подписчиков в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во время заседания профильной комиссии РОЦИТ эксперты пришли к выводу о необходимости внесения дополнений в существующий законопроект.

Они подчеркнули важность обеспечения прозрачности контента, защиты прав граждан и предотвращения распространения фейковой информации.

Эксперты отметили, что регистрация владельцев каналов позволит повысить ответственность за размещаемый контент и упростить взаимодействие с регуляторами.

По итогам заседания была составлена резолюция. Документ направили в Институт развития интернета, Минцифры, Роскомнадзор и другие ведомства.

Ключевые предложения включают разработку преференций для добросовестных владельцев каналов, создание единого технологического стандарта (API) для цифровых платформ и рассмотрение возможности применения новых законодательных норм при распределении грантов на социальную рекламу.

Кроме этого, эксперты подчеркнули важность шифрования ссылок, подтверждающих верификацию владельцев каналов, и необходимость защиты их персональных данных от мошенников.

Минцифры было рекомендовано обратить внимание на риск предоставления регулятору ложных данных, что может угрожать сбором чувствительной информации злоумышленниками.

В составлении резолюции приняли участие председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин, журналист, блогер и эксперт РОЦИТ Илья Гогуа, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и другие.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты документов, регламентирующие регистрацию публичных каналов с аудиторией свыше 10 тыс. человек. Каналы, не прошедшие маркировку, не смогут размещать рекламу, собирать донаты и их сообщения нельзя будет репостить в других каналах. Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября.

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